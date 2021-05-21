21.05.2021 (17:40)

В Уфе военнослужащие ЦВО участвовали в мероприятии, посвященном присвоению школе имени Героя России Анатолия Сафронова

В столице Башкортостана военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие в мероприятии, посвященном присвоению уфимской школе № 78 имени Героя России Анатолия Сафронова. На торжественном мероприятии присутствовали военный комиссар региона полковник Михаил Блажевич, военнослужащие инженерной бригады ЦВО, представители правительства республики и администрации Уфы, юнармейцы и кадеты.

Военный комиссар Башкирии полковник Михаил Блажевич пожелал школьникам: «Подготовка к тому подвигу, который совершил Анатолий Сафронов начинается со школьной скамьи. Я желаю всем вам, уважаемые ученики, чтобы на вашу жизнь никогда не выпали такие времена, чтобы всегда над вами было мирное небо и все мы были готовы к защите нашего Отечества. Здоровья, успехов в учебе, гордитесь именем Героя, которым названа ваша школа. Всего самого доброго!»

«Мне сегодня очень приятно и значимо находиться здесь, рядом с вами, потому что я чувствую вашу поддержку. Сегодня самое главное быть вместе, быть рядом, любить свою Родину, свое Отечество, своих родителей и педагогов. Все самое важное мы получаем в стенах нашей школы. Я уверен, что вами я тоже буду гордиться!» – отметил заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Герой России Анатолий Сафронов.

Для гостей мероприятия была организована выставка современных образцов вооружения и военной техники. Завершился митинг праздничным концертом и пролетом малой авиации аэродромного комплекса Первушино.

Справочно:

Анатолий Александрович Сафронов окончил среднюю школу № 78 в Калининском районе Уфы в 1976 году.

В 1980 году окончил Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков. После окончания училища служил в Дальневосточном военном округе. С мая 1988 по февраль 1989 года выполнял интернациональный долг в Афганистане, затем в Южной группе войск.

Окончил Военно-воздушную академию им. Ю. А. Гагарина. Участник двух чеченских кампаний, Военный летчик-снайпер.

С августа 1999 года отдельный вертолетный полк полковника Анатолия Сафронова принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Уже в первые месяцы вооруженного противостояния полковник Сафронов совершил около 300 боевых вылетов в различных погодных условиях, а также выполнил множество спасательных операций.

В канун 2000 года при блокировании Дуба-Юрта разведывательная рота попала в кольцо боевиков. Разведчики оказали ожесточенное сопротивление, но сами понесли большие потери. Полковнику Сафронову поставили задачу: в ночных условиях произвести посадку на необозначенную площадку. Цель – эвакуация убитых и раненых военнослужащих разведывательной роты. Вертолет Анатолия Сафронова совершил посадку близ домов Дуба-Юрта в кромешной тьме под интенсивным автоматным и минометным обстрелом. Однако экипаж полковника не прекратил спасательную операцию и вывез из окружения 19 раненых и 6 погибших разведчиков.

Указом Президента Российской Федерации № 0710 от 3 ноября 2000 года полковнику Сафронову Анатолию Александровичу за образцовое исполнение воинского долга, личное мужество и героизм, умелое руководство подчиненными подразделениями было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице