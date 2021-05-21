21.05.2021 (18:10)

В Калининградском областном историко-художественном музее состоялось торжество, посвященное 5-летию Юнармии и 75-летию региона

В Калининградском областном историко-художественном музее состоялось торжество, посвященное 5-летию Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» и 75-летию Калининградской области.

На празднование юбилея, прошедшего при поддержке агентства по делам молодежи Калининградской области, были приглашены активисты-юнармейцы, начальники и члены штабов местных отделений, члены штаба регионального отделения Юнармии, военнослужащие Балтийского флота, представители областного правительства и военного комиссариата, регионального отделения ДОСААФ, общественных ветеранских организаций.

Центральным событием торжества стала церемония посвящения в юнармейцы учащихся «Школы будущего» из поселка Большое Исаково. 37 юных патриотов составили юнармейский отряд, которому присвоено имя гвардии сержанта морской пехоты Андрея Тимошенкова. Ребята таким образом захотели увековечить память о герое наших дней. Участник военной операции в Сирии, командир отделения первой десантно-штурмовой роты 336-й бригады морской пехоты Западного военного округа в 2016 году ценою собственной жизни предотвратил прорыв террориста-смертника к гуманитарному конвою в провинции Хомс. Получил смертельное ранение. Посмертно награжден орденом Мужества.

На торжестве присутствовал отец Андрея Тимошенкова – Леонид Михайлович. Именно он, а также начальник штаба регионального отделения «Юнармии» Алексей Краснов и представители 336-й отдельной гвардейской Белостокской орденов Суворова и Александра Невского бригады морской пехоты Балтийского флота, где служил Андрей Тимошенков, вручили учащимся «Школы будущего» юнармейские значки. Завершила церемонию песня в память о геройски погибшем сержанте в исполнении известной концертной группы морской пехоты «Черные береты». Следом продемонстрировали свою боевую выучку и мастерство в показательных выступлениях военнослужащие 336-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.

О развитии юнармейского движения в Калининградской области за пять лет рассказал начальник штаба регионального отделения «Юнармии», член ДОСААФ Алексей Краснов. Он отметил, что Движение представлено во всех муниципалитетах региона. Сейчас в рядах юнармейцев области - 6600 школьников.

Юнармейцы участвовали в военных сборах «Юный балтиец-2019» на базе 336-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты; в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта «Штурм - ДОСААФ», в агитационно-экологическом сплаве, организуемым региональным отделением ДОСААФ; в военно-спортивной игре «Победа», проводимой совместно с военным комиссариатом, а также во многих спортивных состязаниях, военно-патриотических и творческих конкурсах, смотрах, викторинах, где побеждают и занимают призовые места именно юнармейские объединения.

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