Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.05.2021 (18:40)

Команда Ивановского соединения ВДВ одержала победу в ориентировании на местности на всеармейском этапе конкурса «Десантный взвод»

В рамках проходящего в Ивановском гвардейском соединении ВДВ всеармейского этапа конкурса «Десантный взвод» определили лучших военнослужащих в ориентировании на местности.

Состязания «Ориентирование по выбору в составе отделений без экипажей» проходили вблизи г. Плёс Ивановской области, где ежегодно проводится первенство России по спортивному ориентированию.

Перед стартом испытания участники получили специализированные чипы на запястье, компасы и карты с отмеченными областями нахождения контрольных точек. Командиры взводов и отделений проложили маршруты.

На маршруте десантники преодолели до 30 километров по пересеченной местности с естественными преградами в виде лесных ручьев и рек, поваленных деревьев или высокой травы и кустарника.

За каждую минуту свыше отведенных двух часов засчитывался штраф и команды теряли по одному баллу из набранных ими на контрольных точках.

Показав лучшее время, первое место завоевала команда хозяев — веннослужащих Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения, вторыми стали представители отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из Улан-Удэ, третье время показала команда Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
На всеармейском этапе конкурса «Десантный взвод» завершилась гонка преследования на боевых машинах
В ходе второго этапа конкурса ВДВ «Десантный взвод-2021» состоялись индивидуальные гонки на боевых машинах десанта
На полигоне Песочное в Ярославской области завершился первый этап конкурса ВДВ «Десантный взвод-2021»
Более 750 лучших десантников страны принимают участие в финальном этапе конкурса среди подразделений Воздушно-десантных войск «Десантный взвод-2021»

Метки:
Десантный взвод
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false