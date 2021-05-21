21.05.2021 (18:40)

Команда Ивановского соединения ВДВ одержала победу в ориентировании на местности на всеармейском этапе конкурса «Десантный взвод»

В рамках проходящего в Ивановском гвардейском соединении ВДВ всеармейского этапа конкурса «Десантный взвод» определили лучших военнослужащих в ориентировании на местности.

Состязания «Ориентирование по выбору в составе отделений без экипажей» проходили вблизи г. Плёс Ивановской области, где ежегодно проводится первенство России по спортивному ориентированию.

Перед стартом испытания участники получили специализированные чипы на запястье, компасы и карты с отмеченными областями нахождения контрольных точек. Командиры взводов и отделений проложили маршруты.

На маршруте десантники преодолели до 30 километров по пересеченной местности с естественными преградами в виде лесных ручьев и рек, поваленных деревьев или высокой травы и кустарника.

За каждую минуту свыше отведенных двух часов засчитывался штраф и команды теряли по одному баллу из набранных ими на контрольных точках.

Показав лучшее время, первое место завоевала команда хозяев — веннослужащих Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения, вторыми стали представители отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из Улан-Удэ, третье время показала команда Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения.

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