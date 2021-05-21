21.05.2021 (17:32)

Замминистра обороны России генерал-полковник Андрей Картаполов наградил победителей и призеров конкурса музейных проектов

В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония закрытия конкурса музейных «Выставочная деятельность» проектов всероссийского этапа Международного конкурса «Армия культуры», проводимого в рамках АрМИ–2021.

В конкурсе принимали участие представители военных музеев, образований музейного типа, комнат воинской славы Вооруженных Сил РФ, Росгвардии, МЧС и Русского географического общества. Всего было представлено 30 музейных проектов.

Победителей и призеров конкурса наградил заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов. Он также посетил выставку «Воин и святой» в честь 800-летия со дня рождения великого князя Александра Невского, на которой представлены археологические памятники XII–XIII веков, повествующие о борьбе древнерусского государства с иностранной военной агрессией. Выставку украшает большое количество живописных полотен и рисунков. Посетители увидели реконструкции оружия и защитного вооружения русских дружинников, ливонских и шведских рыцарей, золотоордынских воинов и др.

«Выставочная деятельность» — это первый из четырех этапов конкурса «Армия культуры». Впереди определение победителей в этапах «Танцы», «Песни» и «Инструментальная музыка». По итогам всех этапов будет сформирована сборная России для участия в международном конкурсе. Символично, что ее состав назовут 12 июня, в День России.



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