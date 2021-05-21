21.05.2021 (18:00)

Травматологами Военно-медицинской академии успешно использованы 3D-технологии при лечении пациентов

В клинике военной травматологии и ортопедии Военно-медицинской академии больше года назад успешно внедрен и активно используется метод 3D-моделирования. Он предназначен для упрощения проведения хирургической операции, грамотного предоперационного планирования и отработки действий хирурга на трехмерных моделях. Такой подход позволяет врачу изучить перелом пациента со всех сторон, а также наметить ход операционных действий.

Специалисты клиники на основе данных компьютерной томографии изготавливают трехмерный образец, который полностью имитирует сложный перелом. Это позволяет хирургам оценить степень тяжести травмы и точно измерить все повреждения.

Так, в мае 2021 года, в клинике военной травматологии и ортопедии была успешно проведена операция пациенту с закрытым внутрисоставным оскольчатым переломом дистального метаэпифиза левой плечевой кости со смещением отломков. Случай был осложнен многооскольчатым характером перелома. После проведения предоперационного планирования специалистами клиники была создана трехмерная модель сложного перелома, которая позволила визуализировать и заранее отработать ход операции. Модель перелома является точной копией повреждения с направлением фрагментов кости и степенью их смещения. Таким образом, после использования 3D-моделирования выяснилось, что в репазиции, т.е. большем хирургическом вмешательстве, нуждались только два фрагмента. Благодаря этой модели врачи смогли отработать необходимые хирургические вмешательства, прежде чем приступить к самой операции.

Стоит отметить, что по сравнению с традиционным способом, планирование и проработка сложных операций с использованием напечатанных 3D-моделей уменьшает риск неудачно проведенной операции и позволяет подобрать оптимальный вариант хирургического вмешательства.

Кроме того, 3D-моделирование и образцы со сложными переломами используются в обучении профессии. Будущий врач может не только детально изучить характер повреждения, но и применить практические навыки, сымитировав ход операции без нанесения вреда пациенту.

До появления современных технологий 3D-моделирования специалисты академии делали прогноз на основе данных, полученных методом компьютерной томографии. Изображение со снимков от томографа представлено в плоском формате, что значительно снижает качество выработки предоперационного плана, а это, в свою очередь, увеличивает время проведения операции и повышает риски, в том числе и развития послеоперационных осложнений.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице