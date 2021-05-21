21.05.2021 (18:20)

В Кронштадтском морском кадетском военном корпусе прозвенел «Последний звонок».

В Кронштадтском морском кадетском военном корпусе прошло празднование «Последнего звонка». В торжественном построении приняли участие 60 морских кадет, которые теперь готовятся к сдаче единого государственного экзамена и к поступлению высшие учебные заведения Военно-Морского Флота России.

Поздравить кадет и педагогов прибыли почётные гости: представители Главного командования Военно-Морского Флота России, глава администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга Олег Довганюк, член Кронштадтского морского собрания, почетный кадет Кронштадтского морского кадетского военного корпуса контр-адмирал Александр Спешилов, начальник АО «Кронштадтский морской завод» Анатолий Белоев, представители родительской общественности.

Программа мероприятий включала торжественное построение личного состава корпуса на плацу, митинг и поздравление кадет с праздником «Последнего звонка» от приглашенных гостей, художественное поздравление, церемонию «Подача последнего звонка» и прохождение кадет торжественным маршем перед трибуной почетных гостей. Кадетами был, также, был передан «Штурвал Знаний».

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