21.05.2021 (17:50)

Ансамбль РВСН «Красная звезда» выступил на VII Всеармейском смотре-конкурсе ансамблей песни и пляски Вооруженных сил России

Ансамбль песни и пляски РВСН «Красная звезда» выступил на VII Всеармейском смотре-конкурсе ансамблей песни и пляски Вооруженных сил России. Артисты представили концертную программу, включающую военно-патриотические музыкальные произведения, мировую классику, аранжировки русских народных песен и костюмированные хореографические постановки.

В состав ансамбля «Красная звезда» входит около 50 певцов, танцоров и музыкантов, многие из которых имеют почетные звания заслуженных артистов России. Фирменный стиль творческого коллектива в себя включает колоритные национальные костюмы, великолепные аранжировки известных мелодий, высокий профессионализм, яркие выступления солистов.

Ведя активную творческую деятельность, коллектив ансамбля, созданного в марте 1977 года, за время его существования дал в общей сложности более 4500 концертов, на которых побывали сотни тысяч зрителей.



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