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21.05.2021 (17:50)

Ансамбль РВСН «Красная звезда» выступил на VII Всеармейском смотре-конкурсе ансамблей песни и пляски Вооруженных сил России

Ансамбль песни и пляски РВСН «Красная звезда» выступил на VII Всеармейском смотре-конкурсе ансамблей песни и пляски Вооруженных сил России. Артисты представили концертную программу, включающую военно-патриотические музыкальные произведения, мировую классику, аранжировки русских народных песен и костюмированные хореографические постановки.
В состав ансамбля «Красная звезда» входит около 50 певцов, танцоров и музыкантов, многие из которых имеют почетные звания заслуженных артистов России.  Фирменный стиль творческого коллектива в себя включает колоритные национальные костюмы, великолепные аранжировки известных мелодий, высокий профессионализм, яркие выступления солистов.
Ведя активную творческую деятельность, коллектив ансамбля, созданного в марте 1977 года, за время его существования дал в общей сложности более 4500 концертов, на которых побывали сотни тысяч зрителей. 
 

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
РВСН
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