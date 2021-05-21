21.05.2021 (17:10)

Железнодорожный эшелон с тематической акцией Минобороны России «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» прибудет в Тюмень 22 мая

Железнодорожный состав с тематической акцией Министерства обороны Российской Федерации «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» посетит Тюмень 22 мая. Эшелон прибудет на пассажирский вокзал в 10:00 по местному времени и будет открыт для посетителей до 14:00.

В торжественной встрече поезда примут участие военный комиссар региона полковник Александр Куличков, курсанты Тюменского высшего военного инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, представители правительства области, ветераны, юнармейцы, кадеты и жители города.

Вниманию гостей мероприятия будут представлены 17 тематических вагонов, внутри которых размещены разнообразные выставки, посвящённые развитию Вооружённых Сил РФ, истории Великой Отечественной войны, юнармейскому движению и работе военных медиков в период пандемии. Посетители смогут ознакомиться с образцами новейшей техники и трофеями из Сирийской Арабской Республики. Все желающие смогут попробовать солдатскую кашу из полевых кухонь и горячий чай.

Также на вокзале Тюмени будет развернут пункт отбора граждан на военную службу по контракту, в котором посетители смогут узнать о местах прохождения службы, социальных льготах, денежном и вещевом довольствии военнослужащих.

Старт военно-патриотической акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» был дан 25 апреля на Киевском вокзале Москвы. Акция завершится 27 июня в подмосковном парке «Патриот» проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи.

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