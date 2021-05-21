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21.05.2021 (17:20)

Специалисты РХБ защиты общевойсковой армии ЗВО провели масштабную дезинфекцию областного сборного пункта и военкоматов в Воронеже

В ходе весенней призывной кампании военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированных в Белгородской области, провели масштабную дезинфекцию областного сборного пункта и военкоматов в Воронеже.

Для обработки свыше 5 тыс. квадратных метров территории (КПП, дорожек и площадок вокруг объектов, строевого плаца, фасадов зданий и исторических экспонатов) были задействованы авторазливочные станции АРС-14КМ.

Также специалисты РХБ защиты ежедневно проводят дезинфекцию внутренних помещений и контактных предметов: дверей, столов, стульев, перил, палат-изоляторов, казарменного расположения и столовой.

Обработка территории военкоматов и областного сборного пункта проводилась специальным раствором ДТС-ГК, состоящего на 2/3 из гипохлорита кальция и являющегося безопасным для человека.

Всего в ходе весенний призывной кампании с учётом всех мероприятий санитарно-эпидемиологического характера в Воронежской области планируется призвать около 3 тыс. новобранцев.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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