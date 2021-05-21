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21.05.2021 (17:00)

В Самарской области завершился сбор руководящего состава МТО общевойсковых армий ЦВО

Сбор с руководящим составом подразделений материально-технического обеспечения общевойсковых объединении Центрального военного округа завершился в Самарской области. Мероприятие прошло под руководством заместителя командующего войсками ЦВО генерал-лейтенанта Алексея Лемякина.

В ходе теоретической части сбора должностям лицам были доведены предназначения, состав, возможности, порядок планирования и применения бригады материально-технического обеспечения в различной тактической обстановке. Также ими был изучен порядок работы должностных лиц армейского звена по организации управления подразделениями материально-технического обеспечения.

На практическом этапе были продемонстрированы организация работы на командном пункте, подвоз материальных средств на огневые позиции артиллерии, передача материальных средств на армейские полевые склады. Кроме того, были отработаны массовая заправка техники, развертывание полевых хлебопекарен и банно-прачечного комбината.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Сборы
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