21.05.2021 (16:40)

В армейском корпусе Балтийского флота завершена подготовка материальной базы полигонов к летнему периоду обучения

В армейском корпусе Балтийского флота завершилась подготовка учебно-материальной базы военных полигонов для проведения занятий по боевой подготовке. Всего на нескольких полигонах в Калининградской области подготовлено около 100 учебных мест.

Командование армейского корпуса организовало с военнослужащими объединения проводятся занятия по соблюдению требований безопасности во время занятий по боевой подготовке.

Летний период обучения начнется 1 июня и продлится около 5 месяцев. За это время в армейском корпусе планируется провести более двух тысяч занятий по основным предметам боевой подготовки.

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