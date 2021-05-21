Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.05.2021 (16:40)

В армейском корпусе Балтийского флота завершена подготовка материальной базы полигонов к летнему периоду обучения

В армейском корпусе Балтийского флота завершилась подготовка учебно-материальной базы военных полигонов для проведения занятий по боевой подготовке. Всего на нескольких полигонах в Калининградской области подготовлено около 100 учебных мест.

Командование армейского корпуса организовало с военнослужащими объединения проводятся занятия по соблюдению требований безопасности во время занятий по боевой подготовке.

Летний период обучения начнется 1 июня и продлится около 5 месяцев. За это время в армейском корпусе планируется провести более двух тысяч занятий по основным предметам боевой подготовки.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Новости по теме:
В Подмосковье расчеты ЗРК Тор-М2 отработали уничтожение ударных беспилотников противника
В Подмосковье инженеры ЗВО навели понтонную переправу через водную преграду в рамках тактико-специального учения
В Астраханской области специалисты радиотехнических войск ЗВО приняли участие во всеармейском конкурсе «Воздушные рубежи 2021»
На Балтийском флоте проводится вакцинация новобранцев

Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false