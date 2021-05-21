21.05.2021 (16:30)

Томские ученые показали представителям Минобороны России новейшие разработки в области биомедицины и систем связи нового поколения

Представители Министерства обороны Российской Федерации ознакомились с перспективными разработками, представленными научным сообществом ведущих технических вузов Томской области.

Из представленных проектов особое внимание привлекли инновационные разработки в области информационных технологий и военной медицины. Ученые поделились результатами мониторинга имеющихся в стране современных систем управления на основе искусственного интеллекта, в том числе для медицинского применения, а также собственными идеями таких решений.

Кроме того, представители Минобороны России ознакомились с образцами бронезащитной, оптически прозрачной, люминесцентной керамики, с технологиями водоочистки и получения биомедицинских материалов и имплантат, разработанными в Томском политехническом университете.

В Центре промышленной томографии университета ученые презентовали собственные разработки в области неразрушающего контроля, роботизированный комплекс ультразвуковой томографии и линию для аддитивного производства нестандартных акустических преобразователей для ультразвукового контроля.

В лаборатории «Малогабаритные бетатроны» были презентованы образцы уникальной томской разработки — самого маленького ускорителя частиц, образующего вторичные рентгеновские лучи. Томский политех — единственный производитель бетатронов. Сегодня их используют в досмотровых комплексах, установках для неразрушающего контроля на предприятиях и в медицине.

Кроме того, ученые и разработчики Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники совместно с индустриальными партнерами представили разработки в области биомедицинских технологий, систем навигации для беспилотных летательных аппаратов, систем связи нового поколения и образовательной робототехники.

В частности, были представлены: разработка привязанной аэроплатформы для обеспечения быстроразворачиваемых систем связи, мониторинга, телеметрии, демонстратор системы управления опытным районом для беспилотного летательного аппарата, энергопреобразующий комплекс систем электропитания космических аппаратов с цифровой системой управления.



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