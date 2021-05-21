21.05.2021 (16:10)

В Челябинской области участники «Танкового биатлона» поразили более 100 целей, в том числе «вертолеты», «танки» и «артиллерийские орудия»

Участники всеармейского конкурса «Танковый биатлон» в Челябинской области поразили в ходе первого этапа, проходившего в течение трех дней, более 100 мишеней, которые имитировали вертолеты, танки, артиллерию.

В течение трех дней лучшие танкисты со всей России выполняли различные нормативы, в том числе стрельбу из танковых орудий, спаренных и зенитных пулеметов на расстоянии от 600 метров до 5 километров. Мишени имитировали вертолеты, танки, артиллерийские орудия, а также расчеты противотанковых управляемых ракет и РПГ.

На первом этапе команда Центрального военного округа оказалась единственной, которая смогла поразить мишень радиусом 25 метров на удалении до 5 километров. Сложность стрельбы заключалась в том, что экипаж вставал за препятствие и не видел мишень. Наведение на цель осуществлялось только при помощи беспилотника, который передавал координаты.

Также команды преодолели трассу с естественными и искусственными препятствиями, например, бродом, огненной полосой, противотанковым рвом и сдали нормативы по технической подготовке, инженерной подготовке, РХБ защите и медицинской подготовке.

По итогам первого этапа с минимальным отрывом лидирует команда Восточного военного округа, второе место занимает команда Центрального военного округа, третье – Южного военного округа.

Всеармейский этап конкурса «Танковый биатлон» Армейских международных игр-2021 проходит в Челябинской области. В нем принимают участие команды танкистов Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов, Воздушно-десантных войск и Казанского танкового училища. Всего задействовано более 100 военнослужащих и 50 единиц военной и специальной техники.

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