21.05.2021 (14:00)

В Новосибирске проходит учебно-методический сбор с офицерами запаса медицинской службы

В Новосибирске на территории 425-го военного госпиталя Центрального военного округа проходит последний этап учебно-методического сбора с офицерами запаса медицинской службы.

В рамках мероприятия проведено занятие по организации работы лечебного учреждения в условиях массового поступления больных. По замыслу, в результате совершенного террористического акта образовались массовые санитарные потери. Для приёма пациентов медицинские работники развернули приёмно-сортировочное отделение с сортировочным постом, сортировочной площадкой, автоперевязочной и дезинфекционно-душевой установкой. В ходе проведения мероприятия были отработаны вопросы оказания экстренной медицинской помощи, а также порядок сортировки пострадавших при их массовом поступлении в лечебное учреждение.

Кроме того, всем присутствующим были продемонстрированы новейшие элементы медицинского оборудования, находящегося на вооружении военных медиков, а также построенный в 2020 году (за 59 дней) многофункциональный медицинский центр на 160 коек.

Учебно-методический сбор с офицерами запаса медицинской службы проводится ежегодно. На сбор привлекаются главные врачи города Новосибирска и области. Главная задача данного мероприятия состоит в том, чтобы показать медикам, какие обязанности на них будут возложены в случае мобилизации.

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