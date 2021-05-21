21.05.2021 (16:05)

В Подмосковье расчеты ЗРК Тор-М2 отработали уничтожение ударных беспилотников противника

В Московской области на полигоне Головеньки военнослужащие зенитно-ракетного полка Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) провели электронные пуски. В ходе данного мероприятия были отработаны действия по уничтожению ударных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) противника, которые атакуют оборонительные позиции соединения.

Прежде, чем выполнить пуски, экипажи зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Тор-М2 совершили 50 километровый марш. Во время передвижения военнослужащие плотным огнем из стрелкового оружия отразили атаку диверсантов условного противника. Развернувшись на огневом рубеже, они произвели электронные пуски по обнаруженным БЛА.

Кроме того, во время занятия военнослужащие отработали заряжание ЗРК с помощью пуско-заряжающих установок.

В учении приняло участие свыше 250 военнослужащих, было задействовано порядка 60 единиц вооружения, военной и специальной техники. Электронные пуски проводились по имитациям БЛА, находящихся на высоте от 1 до 3 километров.

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