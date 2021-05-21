21.05.2021 (16:00)

В Подмосковье инженеры ЗВО навели понтонную переправу через водную преграду в рамках тактико-специального учения

В Подмосковье инженерные подразделения Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа навели переправу через реку в рамках тактико-специального учения.

В ходе учения военнослужащими понтонно-мостовой команды были сброшены на воду понтонно-мостовые звенья для осуществления передислокации военной и специальной техники на противоположный берег реки.

Инженеры действовали в условиях, максимально приближенных к боевым, под огнем диверсионной группы условного противника. Прикрытие переправы осуществляли бронетранспортеры БТР-82А.

С применением понтонно-мостового парка ПП-2005М военнослужащие всего за 1 час смогли осуществить переброс тяжёлой техники на другой берег.

Всего в учении было задействовано около 250 военнослужащих и порядка 30 единиц вооружения, военной и специальной техники гвардейской танковой армии ЗВО.

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