21.05.2021 (13:51)

Крейсер «Пётр Великий» вышел в Баренцево море на учение

Флагман Северного флота – тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» вышел в Баренцево море для отработки задач межвидового учения во взаимодействии с кораблями охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил, подводными лодками, противолодочной, бомбардировочной и истребительной авиацией армии ВВС и ПВО флота.

В ходе учения, которое проводится под руководством заместителя командующего флотом вице-адмирала Олега Голубева, будут отработаны задачи развёртывания в море надводных и подводных сил флота, противоминного обеспечения и минных постановок, поиска подводных лодок условного противника, отражения воздушного нападения, ведение артиллерийского боя с условным надводным кораблём, атака подводной лодки, а также отдельные элементы радиоэлектронной борьбы во время ведения боевых действий на море.

В ходе учения также будут проведены артиллерийские и зенитные ракетные стрельбы и стрельбы из противолодочного оружия.

Учение пройдёт в полигонах Северного флота в ближней морской зоне. Районы выполнения боевых упражнений с оружием будут временно закрыты для судоходства и полётов авиации.

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