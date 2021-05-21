21.05.2021 (16:20)

Более 250 призывников из Иркутской области отправились на военную службу

Более 250 призывников из Иркутской области отправились к местам прохождения военной службы по призыву со сборного пункта военного комиссариата региона.

Юноши направляются для прохождения военной службы по призыву только при отрицательном результате тест-системы для диагностики коронавируса. Отправки осуществлялись в отдельных изолированных вагонах, в которых произведена дезинфекционная обработка.

По прибытии в соединения и воинские части молодые люди пройдут медицинское обследование, после чего будут размещены в отдельных помещениях при казармах воинских частей, где они проведут 14 дней на изоляции вместе со своими командирами. Там же для них будут организованы спальные места, пункты приема пищи, учебные классы, комнаты досуга, спортивные уголки и другие помещения, необходимые для полноценного быта военнослужащих по призыву.

Все призывники были обеспечены комплектом одежды по сезону, несессерами, банковскими картами, сим-картами, медицинскими масками и антисептиками на весь путь следования к местам прохождения военной службы.

Призывники Иркутской области отправились служить в воинские части Западного, Южного и Восточного военных округов и Ракетные войска стратегического назначения (РВСН).

Всего в ходе весеннего призыва из Сибири для прохождения военной службы планируется отправить около 10 тыс. человек

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице