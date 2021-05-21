21.05.2021 (15:50)

На Балтийском флоте проводится вакцинация новобранцев

В настоящее время на Балтийском флоте проводится вакцинация молодого пополнения весеннего призыва, прибывающего для прохождения военной службы в соединения и воинские части.

Военнослужащие в добровольном порядке получают первый компонент препарата. Перед проведением процедуры врачи проводят осмотры солдат на выявление противопоказаний. Второй компонент вакцины будет введен им через 21 день.

Молодые люди, призванные на службу этой весной и не привившиеся по каким-либо причинам от коронавируса, также смогут пройти вакцинацию первым компонентом в ходе проведения приёмно-технической комиссии. Для этих целей военными медиками Балтийского флота зарезервировано более 1,5 тысяч доз вакцины. По прибытии в воинские части военнослужащие будут находиться в специально сформированных подразделениях с соблюдением карантинных мер.

В ходе призыва, который стартовал 1 апреля и продлится до 15 июля, на Балтийский флот призовут более 5 тысяч новобранцев.

Также завершена вакцинация от коронавируса военнослужащих, призванных на военную службу весной прошлого года и у которых истекает срок службы. Иммунизация спланирована таким образом, чтобы к концу службы военнослужащий успел привиться первым и вторым компонентами вакцины.

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