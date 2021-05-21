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21.05.2021 (15:41)

Участники всеармейского конкурса «Мастера артиллерийского огня» прибыли в Саратовскую область

Минометные расчеты, которые примут участие во всеармейском этапе конкурса «Мастера артиллерийского огня», прибыли в Саратовскую область. Соревнования пройдут с 24 по 29 мая на полигоне Широкий Карамыш.

Всего в конкурсе примут участие более 200 военнослужащих, представляющих 8 команд из военных округов, Северного Флота, Воздушно-десантных войск, Михайловской артиллерийской академии и 631-го Регионального учебного центра боевого применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Российской Федерации.

Участники соревнований получили боевую технику, стрелковое оружие и приступили к тренировкам.

Расчеты модернизированных 120-мм минометных комплексов «Сани» будут соревноваться в точности стрельбы из миномета, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, пулеметов ПКТ и автоматов АК-74. Также военнослужащие на время выполнят нормативы по специальной и технической подготовке. Участникам конкурса предстоит поразить цели на расстояниях до 1,5 тысячи метров в дневное и ночное время.

Торжественная церемония открытия всеармейского этапа конкурса «Мастера артиллерийского огня» состоится в 10.00 24 мая на полигоне Широкий Карамыш.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
АрМИ , Центральный военный округ , Мастера артиллерийского огня
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