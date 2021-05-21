21.05.2021 (15:38)

Экипаж большого десантного корабля «Иван Грен» отработал погрузку боевой техники морской пехоты с берега

Экипаж большого десантного корабля (БДК) Северного флота «Иван Грен» отработал погрузку боевой техники морской пехоты с берега. Учение прошло в губе Грязная Кольского залива Баренцева моря. В нём были задействованы бронетранспортёры БТР-80 и БТР-82а отдельной бригады морской пехоты Северного флота.

БДК «Иван Грен» подошёл вплотную к берегу и осуществил погрузку техники способом «на упор», при этом БТРы заезжали в трюм корабля задним ходом через носовую аппарель. В ходе учения водители бронетранспортёров несколько раз отработали въезд в твиндек корабля и выезд оттуда на берег. После погрузки десанта «Иван Грен» вышел в Баренцево море, где экипаж отработал действия по обороне корабля, отразив нападение диверсионных сил условного противника на быстроходных плавсредствах.

Месяц назад БДК «Иван Грен» участвовал в совместном учении с морской пехотой Северного флота, в ходе которого была проведена операция по освобождению захваченного условными экстремистами российского морского объекта экономической деятельности в Арктике (буровой платформы). Мероприятие было проведено в Кольском заливе на заключительном этапе межвидового командно-штабного учения по разрешению кризисных ситуаций в Арктике, которое прошло на Северном флоте под общим руководством Главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.

Подразделения морской пехоты отработали подъем по тревоге, прибытие на борт десантного корабля, высадку на условный морской объект, проведение досмотровой операции и обезвреживание вооружённых условных экстремистов.

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