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21.05.2021 (15:55)

В Астраханской области специалисты радиотехнических войск ЗВО приняли участие во всеармейском конкурсе «Воздушные рубежи 2021»

Боевые расчеты Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа приняли участие в заключительном этапе всеармейских соревнований по полевой выучке среди боевых расчетов радиотехнических войск «Воздушные рубежи-2021».

Для участия в конкурсе военнослужащие боевых расчетов радиотехнических войск объединения совершили марш железнодорожным транспортом на расстояние более 2000 км в центр боевой подготовки и боевого применения ВКС (полигон Ашулук) в Астраханской области.

В ходе соревнований военнослужащие выполнят задачи по свёртыванию техники, формированию автомобильной колонны и совершению марша в указанный район.

По ходу движения военнослужащим предстоит отразить нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника, а также преодолеть заражённые участки местности. После преодоления опасного участка расчёты проведут специальную обработку техники.

Кроме того, участникам состязания предстоит выполнить практические стрельбы из штатного оружия, нормативы по его сборке и разборке, а также метание гранат. После прибытия в назначенный район подразделение развёртывает и проверяет технику, ведёт радиолокационную разведку с обработкой и передачей радиолокационной информации на вышестоящие командные пункты.

Определение лучших команд будет проходить в трёх номинациях: взвод в составе РЛС «Каста» и КСА «Фундамент», лучший расчёт РЛС «Подлёт» и лучший расчёт РЛК «Небо-М».

Всего в конкурсе примут участие 19 команд от объединений ВВС и ПВО, Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны, а также соединений и воинских частей непосредственного подчинения ГК ВКС, всего свыше 200 человек. Итоги конкурса будут подведены в конце следующей недели.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Воздушно-космические силы (ВКС)
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