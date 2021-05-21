21.05.2021 (14:30)

Впервые в конкурсе «Отличники войсковой разведки» участники перед прохождением «Тропы разведчика» пробегут сухопутную милю

Впервые за всю историю конкурса «Отличники войсковой разведки» его участники бегут сухопутную милю (1,6 км) перед прохождением самого сложного этапа в соревнованиях – «Тропы разведчика».

Согласно его основной задаче участникам необходимо в составе подразделения, в боевой экипировке и с вооружением преодолеть на время 22 препятствия, отрабатывая в пути действия при внезапной встрече с противником. Комплекс препятствий включает в себя заборы с колючей проволокой, рвы с водой, участок зараженной местности, заминированные площадки.

Данный этап конкурса продлится в течение двух дней. На текущий момент сохраняют за собой лидерство разведчики из Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ). Второе место у команды Росгвардии. Третье место разделили команды Восточного и Южного военных округов.

Во всеармейском этапе конкурса участвуют более 200 военнослужащих. Продлятся игры до 30 мая. Команда разведчиков, которая покажет лучший результат, будет представлять Россию на Армейских международных играх – 2021.

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