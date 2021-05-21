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21.05.2021 (15:20)

В регионах Поволжья около 40 тысяч человек посетили поезд акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!»

В регионах Поволжья около 40 тысяч человек посетили тематический поезд акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!». Он сделал остановки на железнодорожных вокзалах в Саратовской, Самарской областях и Республике Башкортостан.

В торжественных встречах эшелона принимали участие военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО), представители региональных правительств, ветераны, юнармейцы, кадеты, жители городов.

В ходе мероприятий гости посещали 17 тематических вагонов, внутри которых были размещены разнообразные выставки, посвящённые развитию Вооружённых Сил России, истории Великой Отечественной войны, юнармейскому движению и работе военных медиков в период пандемии. Посетители увидели образцы новейшей техники и трофеи из Сирийской Арабской Республики. Артисты ансамбля песни и танца «Волжские казаки» выступали для гостей на специально оборудованной платформе-сцене.

Сейчас поезд отправляется в столицу Южного Урала – город Челябинск.

Старт военно-патриотической акции был дан 25 апреля на Киевском вокзале Москвы. Акция завершится 27 июня в подмосковном парке «Патриот», где пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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