21.05.2021 (15:45)

Расчеты зенитных ракетных систем С-300 ЗВО отразили воздушное нападение условного противника во время боевого дежурства в Воронежской области

Расчеты зенитных ракетных систем С-300 «Фаворит» Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) во время боевого дежурства в Воронежской области отразили воздушное нападение условного противника на ключевые объекты региона.

Во время обороны воздушно-космического пространства специалисты дежурной смены радиолокационной станции обнаружили средства авиационного нападения «противника» на дальности более 300 км.

В ходе учения расчеты С-300 столкнулись с задачей по нейтрализации пассивных помех и попыток подавления радиотехнических систем, а после произвели сопровождение, захват средств и электронные пуски по скоростным высотным целям на расстоянии более 150 километров от ключевых объектов региона: аэродрома, объектов атомной электростанции и аэропорта. В ходе выполнения задачи расчеты зенитных ракетных комплексов кооперировались в единой системе управления, которая поддерживалась из пункта управления соединения противовоздушной обороны.

В ходе учения было задействовано свыше 10 единиц модернизированных зенитных ракетных систем С-300 «Фаворит», недавно заступивших на боевое дежурство в регионе.

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