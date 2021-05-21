Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.05.2021 (15:15)

Более 1,5 тыс. курсантов учебного центра ЦВО в Свердловской области приступили к выпускным экзаменам

Более 1,5 тыс. военнослужащих, обучавшихся в окружном учебном-центре Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Свердловской области, приступили к итоговым экзаменам по программам обучения младших специалистов танковых, мотострелковых подразделений.

Военнослужащим предстоит сдать упражнения вождения боевых машин – танков Т-72, боевых машин пехоты, бронетранспортеров, а также тактику рода войск, военную медицину, топографию и огневую подготовку.

В перечень зачетным упражнений входит вождение, включающее в себя скоростное маневрирование, преодоление различных препятствий и преследование противника, а также боевые стрельбы из штатного вооружения танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров с места, с ходу на различных дистанциях от 700 до 2,5 тыс. метров. При этом оценку получает каждый член экипажа по совокупности выполненного учебного боевого заданий на экзамене.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В Уфе более 10 тыс. человек встретили тематический поезд акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!»
Железнодорожный эшелон с тематической акцией Минобороны РФ «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» прибудет в Челябинск 21 мая
В Оренбургской области военнослужащие танковых подразделений ЦВО завершили вакцинацию от COVID-19
В Оренбургской области военнослужащие ЦВО с помощью беспилотников проводят мониторинг лесопожарной обстановки

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false