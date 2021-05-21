21.05.2021 (15:15)

Более 1,5 тыс. курсантов учебного центра ЦВО в Свердловской области приступили к выпускным экзаменам

Более 1,5 тыс. военнослужащих, обучавшихся в окружном учебном-центре Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Свердловской области, приступили к итоговым экзаменам по программам обучения младших специалистов танковых, мотострелковых подразделений.

Военнослужащим предстоит сдать упражнения вождения боевых машин – танков Т-72, боевых машин пехоты, бронетранспортеров, а также тактику рода войск, военную медицину, топографию и огневую подготовку.

В перечень зачетным упражнений входит вождение, включающее в себя скоростное маневрирование, преодоление различных препятствий и преследование противника, а также боевые стрельбы из штатного вооружения танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров с места, с ходу на различных дистанциях от 700 до 2,5 тыс. метров. При этом оценку получает каждый член экипажа по совокупности выполненного учебного боевого заданий на экзамене.

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