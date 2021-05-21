21.05.2021 (15:00)

Корабль противоминной обороны «Иван Антонов» Черноморского флота взял курс на Севастополь

Экипаж корабля противоминной обороны (ПМО) «Иван Антонов» Черноморского флота (ЧФ) приступил к прохождению черноморских проливов Дарданеллы и Босфор с целью вернуться в главную базу флота ­ в Севастополь.

Корабль совершает переход из дальней морской зоны после выполнения задач в составе постоянной оперативной группировки Военно-Морского Флота (ВМФ) России в Средиземном море.

В Средиземноморье с февраля 2021 года экипаж «Ивана Антонова» успешно выполнял поставленные задачи и принимал участие в учениях в составе корабельной группировки. В частности, моряки отработали противоминную разведку, преодоление минных заграждений, а также применили корабельное оружие, отразив авиаудар условного противника.

В Севастополе для личного состава запланирован краткосрочный отдых. В это время на корабле будет проведено послепоходовое техническое обслуживание корабельных систем и механизмов. Затем экипаж продолжит выполнение плановых задач боевой подготовки.

Справочно:

Корабль противоминной обороны «Иван Антонов» построен на Средне-Невском судостроительном заводе, спущен на воду в 2018 году, принят в состав Черноморского флота в январе 2019 года. Является представителем нового поколения кораблей противоминной обороны. Имеет на вооружении современные комплексы поиска и обнаружения мин, надводные и подводные автономные противоминные аппараты и предназначен для обнаружения и уничтожения всех типов мин; противоминной зашиты баз, прибрежных морских территорий, кораблей флота на переходе морем, а также для постановки минных заграждений и ведения противоминной разведки.

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