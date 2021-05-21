21.05.2021 (15:30)

В Санкт-Петербурге молодые летчики авиаполка ЗВО выполнили учебно-тренировочные полеты в день 52-летия со дня первого полета самолета Ан-26

На аэродроме смешанного транспортного авиационного полка Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа молодые экипажи самолетов Ан-26 выполнили учебно-тренировочные полеты в день 52-летия со дня первого полета этой модели.

В ходе учебно-тренировочных полетов экипажи транспортных самолетов Ан-26 под руководством опытных инструкторов отработали технику взлета и посадки, выполнили полеты по заданному маршруту днем и в ночное время.

«Несмотря на более чем более полувековую историю отечественного турбовинтового самолета, Ан-26 продолжает отличаться своей надежностью. Очень выносливая машина, конструкционная прочность - самая главная положительная черта самолета», – отметил лётчик лейтенант Николай Пахомов.

Военно-транспортный самолет Ан-26, разработанный в конструкторском бюро Антонова, первый полет совершил 21 мая 1969 года под командованием пилота Ю.Кетова. После чего началась программа государственных испытаний самолета. Самолет является модификацией исходной модели Ан-24. Самолёт может развивать максимальную скорость до 540 км/ч на высоте до 7500 м при дальности полета до 2600 м без дозаправки.

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