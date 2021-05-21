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21.05.2021 (14:50)

В Рязани стартовал всеармейский этап конкурса «Авиадартс-2021»

В Рязани на аэродроме Дягилево состоялась торжественная церемония открытия всеармейского этапа конкурса «Авиадартс–2021» Армейских международных игр. Мероприятие прошло под руководством начальника управления боевой подготовки Воздушно-космических сил генерал-майора Павла Молчанова.

В церемонии приняли участие губернатор Рязанской области Николай Любимов, представители городской администрации, ветераны Военно-воздушных сил, руководящий состав и судейская коллегия конкурса, а также участники соревнований, представляющие авиационные части ВКС.

«Уверен, что конкурс пройдет на высоком профессиональном уровне и в очередной раз продемонстрирует готовность нынешнего поколения военных летчиков к защите суверенитета Российской Федерации», — заявил в ходе своего выступления генерал-майор Павел Молчанов.

Всеармейский этап конкурса «Авиадартс-2021» пройдет с 21 мая по 5 июня. Практическая часть соревнований, включая боевое применение по наземным целям, состоится на полигоне Дубровичи (Рязанская область).

В конкурсе принимают участие более 50 авиационных экипажей Воздушно-космических сил. Летчикам предстоит соревноваться в следующих элементах конкурса: физическая подготовка, визуальная воздушная разведка, техника пилотирования и навигация. У экипажей истребительной авиации также добавлен элемент воздушный бой.

Финальным этапом станет боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям. Экипажи выполнят практические пуски неуправляемых ракет, бомбометание и стрельбу из авиапушек. Для максимальной объективности оценки боевого применения среди экипажей будет проведена жеребьевка мишеней, также у каждого конкурсанта будет две оцениваемые попытки.

Предварительно в авиационных частях, соединениях, объединениях и в военных округах были проведены отборочные этапы конкурса. Всего в них приняли участие более 200 экипажей ВКС России.

Для обеспечения соревнований было задействовано более 30 аэродромов и свыше 150 единиц авиационной техники 15 типов, включая истребители Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-35С, бомбардировщики Су-24М и Су-34, штурмовики Су-25 различной модификации, вертолеты Ми-8, Ми-24, Ми-28Н, Ка-52 и другие.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Авиадартс , АрМИ , Воздушно-космические силы (ВКС)
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