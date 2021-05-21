21.05.2021 (12:00)

На полигоне Лужский иностранным военным атташе продемонстрировали боевые возможности российских артиллерийских систем

Сегодня более 70 представителей военно-дипломатического корпуса из 54 стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки, аккредитованных в России, посетили полигон Лужский Западного военного округа (Ленинградская область), где ознакомились с боевыми возможностями ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

В ходе розыгрыша тактического эпизода иностранным военным атташе были продемонстрированы особенности организации действий артиллерийских подразделений в составе разведывательно-огневого комплекса в обороне.

В показе приняли участие расчеты 82-мм минометов «Поднос», 120-мм минометных комплексов «Сани», 122-мм гаубиц Д-30, 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б», «Мста-Б», 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» с автоматизированной системой управления огня, 300-мм реактивных систем залпового огня «Смерч», «Торнадо-С», противотанковых ракетных комплексов «Корнет» и «Хризантема». Артиллерийские подразделения, получив координаты целей от операторов средств артиллерийской разведки и комплексов беспилотных летательных аппаратов, обнаружили и поразили мишени, имитирующие объекты противника.

Накануне в рамках мероприятия в Санкт-Петербурге был проведен брифинг, в ходе которого заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Матовников проинформировал иностранных атташе о структуре Сухопутных войск и развитии системы подготовки военнослужащих. Руководство Михайловской военной артиллерийской академии ознакомило гостей со спецификой и возможностями подготовки иностранных военнослужащих по специальностям ракетных войск и артиллерии.

Минобороны России регулярно приглашает представителей военно-дипломатического корпуса зарубежных государств на различные мероприятия. В 2020 году иностранные военные дипломаты посетили более 20 мероприятий. Наиболее крупные из них — Армейские международные игры, форум «Армия–2020», заключительный этап стратегического командно-штабного учения «Кавказ–2020», брифинг начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова.

Мероприятие является плановым и проводится с целью повышения транспарентности деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации.

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