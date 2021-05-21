21.05.2021 (13:15)

В Новороссийском десантно-штурмовом горном соединении прошел чемпионат по стрельбе из штатного оружия

В Новороссийском десантно-штурмовом горном соединении Воздушно-десантных войск на полигоне Раевский состоялся чемпионат среди подразделений по стрельбе из штатного оружия: пистолета Макарова (ПМ) и автомата Калашникова (АК-74). Мероприятие прошло под руководством помощника командира соединения по физической подготовке гвардии подполковника Григория Ткача.

Военнослужащие соревновались за звание самого меткого стрелка в скоростной стрельбе по грудной фигуре из пистолета Макарова на дистанции 25 метров и в скоростной стрельбе лежа, стоя и с колена из автомата Калашникова на дистанции 100 метров по неподвижным мишеням. Победители определились по сумме выбитых очков в ходе зачетных серий. Все упражнения выполнялись в военной форме одежды без использования спортивного инвентаря.

Основной целью чемпионата является совершенствование навыков стрельбы военнослужащих. Победители были награждены грамотами, медалями и кубками. По итогам соревнований будет сформирована команда, которая представит прославленное соединение на первенстве Воздушно-десантных войск.

Всего в чемпионате принимало участие около 40 военнослужащих.



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