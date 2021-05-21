21.05.2021 (14:20)

Камышинские десантники приняли участие в акции «Военная служба по контракту — твой выбор!»

20 мая в рамках празднования 105-й годовщины со дня рождения Героя Советского Союза лётчика Алексея Маресьева на набережной города Камышина (Волгоградская область) проведена акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации — твой выбор!».

Мероприятие прошло в день рождения героя-земляка и дополнила городские праздничные торжества.

В рамках акции на выставочной площадке была продемонстрирована военная техника и вооружение Воздушно-десантных войск — бронемашины БТР-Д, БТР-80, БМП-2, буксируемая 122-мм гаубица Д-30, 120-мм буксируемый миномётный комплекс «Сани», армейские мотовездеходы АМ-1 и современные парашютные системы.

Все желающие могли подержать в руках модернизированный 7,62-мм автомат Калашникова (АКМ), модернизированный пулемёт Калашникова (ПКМ), станковый автоматический гранатомет калибра 30-мм АГС-17 «Пламя». Школьники и юнармейцы выполнили нормативы по разборке и сборке автомата АК-74.

Разведчики-десантники организовали показ элементов рукопашного боя, а для всех участников и гостей мероприятия были развернуты полевые кухни с армейской кашей и чаем.

На передвижном пункте отбора на военную службу по контракту горожане смогли проконсультироваться со специалистами и пройти углубленное профессионально-психологическое тестирование, получить объективную актуальную информацию о порядке поступления на военную службу, условиях её прохождения, социальных гарантиях для военнослужащих и вакансиях в воинских частях, дислоцированных в Волгоградской области.

В завершение акции перед жителями и гостями Камышина с праздничной музыкальной программой выступил вокально-инструментального ансамбль «Белые купола» Камышинского гвардейского десантно-штурмового соединения и легендарная группа «Голубые береты»

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