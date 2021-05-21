21.05.2021 (13:45)

Специалисты войск РХБ защиты ЮВО в Волгограде провели дезинфекцию вагонов воинского эшелона для перевозки призывников

Специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) в Волгограде выполнили специальную обработку вагонов воинского эшелона, предназначенного для перевозки призывников. Состав проследует по Волгоградской, Ростовской Воронежской и Московской областям.

Комплексную дезинфекцию военнослужащие войск РХБ защиты мотострелкового соединения провели снаружи и внутри вагонов. Многоуровневой обработке были подвергнуты места для пассажиров, багажные отделения, системы кондиционирования, коридоры, тамбуры, места общего пользования. Обработка выполнялась специальным раствором ДТС-ГК.

Военнослужащие при этом использовали костюмы «Нерехта» и войсковые комплекты ДКВ-1. Всего для обеззараживания вагонов поезда было израсходовано порядка 200 л дезинфицирующего средства.

Кроме того, в несессеры, выдаваемые на сборных пунктах, будут дополнительно заложены средства дезинфекции рук, влажные салфетки и медицинские маски.

Справочно:

Весной с территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов к местам прохождения военной службы будет направлено более 25 тыс. человек.

При проведении мероприятий весеннего 2021 года призыва на территории округа реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.

Помещения, территорию и транспорт дезинфицируют специалисты войск радиационной химической и биологической защиты ЮВО. Сборные и призывные пункты обеспечены необходимым медицинским имуществом и тест-системами для экспресс-тестирования призывников и сопровождающих воинские команд. Все сотрудники военных комиссариатов, задействованные в мероприятиях призыва, завершили вакцинацию.

Все новобранцы смогут пройти вакцинацию от COVID-19 по прибытии в места службы. Для этих целей в медицинских учреждениях ЮВО для военнослужащих весеннего призыва зарезервировано более 20 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции.

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