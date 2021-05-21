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21.05.2021 (13:30)

Во Владивостоке в честь 290-летия Тихоокеанского флота состоялся Кубок командующего ТОФ по гребле на шлюпках

Во Владивостоке в честь 290-летнего юбилея Тихоокеанского флота (ТОФ) на базе Спортивного центра морской и физической подготовки ЦСКА состоялись соревнования в рамках Кубка командующего ТОФ по гребле на шлюпках.

Состязания проходили на дистанции одна миля. В них приняли участие более 80 военнослужащих в составе 12 команд, представляющих соединения и воинские части флота, а также курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова (ТОВВМУ) и Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского.

Победителями в гонке стала команда морской пехоты ТОФ «Залп». Высокие результаты также показали военнослужащие сборной команды морской авиации ТОФ «Авиатор». Бронзовыми призерами Кубка командующего ТОФ по гребле на шлюпках стали курсанты ТОВВМУ.

В ходе состязания участники команд-призеров выполнили нормативы, соответствующие первому спортивному разряду по военно-прикладному виду спорта.

По итогам мероприятий победители и призеры соревнований награждены медалями и грамотами Спортивного комитета Тихоокеанского флота.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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