21.05.2021 (13:30)

На Черноморском флоте завершился перевод вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации

В подразделениях армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) завершились сезонные работы по переводу вооружения и военной техники (ВВТ) на летний режим эксплуатации.

Военнослужащие выполнили специальные работы по техническому обслуживанию и подготовке механизмов к эксплуатации в летнем периоде обучения. Они заменили топливо, масло и специальные жидкости, обслужили фильтры и аккумуляторные батареи, восстановили лакокрасочное покрытие, а также проверили электрические системы и работоспособность агрегатов.

Сезонное обслуживание ВВТ было организовано в парках боевых машин, где развернуты специальные технические посты. Работы проводились на всех видах бронетехники как на колёсной, так и на гусеничной базе.

Ввиду особых климатических условий (высокая температура воздуха, близость моря) огромное внимание уделялось обслуживанию систем охлаждения и кондиционирования воздуха, а также защите узлов и агрегатов от коррозии.

Всего для проведения специальных регламентных работ было привлечено более одной тысячи военнослужащих.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице