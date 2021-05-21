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21.05.2021 (12:00)

День открытых дверей на Тихоокеанском флоте посетило более 7 тысяч жителей Владивостока

На Корабельной набережной Владивостока прошли праздничные мероприятия в рамках Дня открытых дверей, посвящённого 290-й годовщине основания Тихоокеанского флота.

Специально к празднику у главного флотского причала ошвартовали 5 боевых кораблей соединения охраны водного района Приморской флотилии разнородных сил: малый ракетный корабль «Иней», малые противолодочные корабли «Метель» и «Советская Гавань», базовый тральщик БТ-114, противодиверсионный катер «Грачонок». Впервые гости получили возможность побывать на борту современного спасательного судна «Игорь Белоусов».

На причале была развёрнута выставка боевой техники береговых войск флота, организован показ современных систем связи, инженерного оборудования, стрелкового вооружения и водолазного снаряжения (всего более 50 единиц).

Тон празднику задал военный оркестра штаба Тихоокеанского флота, который исполнил попурри по мотивам песен о море и военных моряках. Морские пехотинцы продемонстрировали зрителям приёмы рукопашного боя. Затем состоялся двухчасовой концерт с участием творческих коллективов Тихоокеанского флота и Владивостока.

Из-за большого наплыва посетителей командование флота приняло решение на один час продлить работу выставок. Всего же на праздник, организованный военными моряками, пришло более 7 тыс. гостей.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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