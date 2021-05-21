21.05.2021 (12:15)

Совместная группа кораблей ВМФ России и ВМС Казахстана в рамках совместного учения выполнила артиллерийские стрельбы

В рамках совместного военно-морского учения группа кораблей Каспийской флотилии и Военно-морских сил (ВМС) Республики Казахстан успешно выполнила артиллерийские стрельбы в морских полигонах.

Экипажи кораблей двух стран провели комплекс стрельб по целям, имитирующим боевые корабли противника, в ходе очередного этапа розыгрыша совместных действий по охране и обороне объектов морской экономической деятельности, обеспечению безопасности судоходства и борьбе с международным терроризмом.

Кроме того, корабельной группой ВМФ России и ВМС Казахстана были отработаны элементы боя по отражению атак малоразмерных целей и противовоздушной обороне, выполнены задачи по совместному маневрированию, организации взаимодействия и связи между кораблями.

В состав корабельной группы, вышедшей в полигоны боевой подготовки с внешнего рейда порта Алатау, вошли пять боевых кораблей и судов обеспечения ВМС Казахстана, в том числе ракетно-артиллерийские корабли «Орал» и «Мангыстау». Со стороны ВМФ России в учении задействованы малый ракетный корабль «Град Свияжск», базовый тральщик «Магомед Гаджиев», рейдовый тральщик РТ-234, спасательное буксирное судно СБ-738, малое гидрографическое судно «Анатолий Гужвин» и морской буксир МБ-58.

Совместное военно-морское учение стартовало 18 мая и продлится до 24 мая в военно-морских полигонах России и Казахстана, расположенных в средней части Каспийского моря.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице