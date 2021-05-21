21.05.2021 (11:45)

В подразделения РХБ защиты ЮВО поступила новая специальная техника

В подразделения радиационной, химической, биологической (РХБ) защиты 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) поступила новая специальная техника. Военнослужащие получили термодымовую аппаратуру на базе автомобилей КамАЗ-4310 и Урал-4320, современную машину РХБ разведки РХМ-4-01 на базе БТР-80, авторазливочную стацию АРС-14-У.

Машина РХМ-4-01 оснащена полуавтоматическими приборами третьего и четвертого поколения, работающими в любых климатических условиях от -50 до +50 градусов. Благодаря им скорость обнаружения РХБ заражения увеличена в 2,5 раза.

Новая авторазливочная стация АРС-14-У имеет встроенный усовершенствованный бортовой аэрозольный генератор, позволяющий проводить специальную обработку и выполнять задачи по аэрозольному противодействию.

В новом летнем периоде обучения в ходе полевого выхода специалисты РХБ защиты на новой технике отработают засечки ядерных взрывов и выполнят задачи: по ведению РХБ разведки, по аэрозольному противодействию, по дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники. Также они отработают ликвидацию последствий техногенных аварий и катастроф.

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