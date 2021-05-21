21.05.2021 (11:30)

С подвижными группами разминирования 58-й общевойсковой армии ЮВО начался сбор по специальной подготовке

С подвижными группами разминирования 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе и в Закавказье, начался сбор по специальной подготовке.

В мероприятии принимают участие более 150 военных инженеров, задействовано порядка 40 единиц специальной техники.

В ходе занятий военнослужащие изучат характеристики средств разминирования, обезвреживания, уничтожения и обозначения обнаруженных мин и мест минирования, способы уничтожения боеприпасов и взрывчатых веществ, назначения и устройство щупов.

Подразделения разминирования оснащены современными средствами поиска и обезвреживания взрывоопасных предметов, комплектами разведки минных полей, миноискателями, машинами для перевозки снарядов, эффективными средствами защиты ОВР-2. К выполнению задач привлекаются также специальные собаки минно-розыскной службы.

Инженеры взаимодействуют с администрацией районов и военными комиссариатами, от которых поступают заявки на разминирование на территориях республик Северная Осетия, Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Южная Осетия.

Главы районов оказывают военным инженерам всю необходимую помощь в организации и проведении работ по очистке местности, что позволяет качественно и оперативно выполнять задачи по разминированию.

С начала года подвижные группы разминирования ЮВО извлекли и обезвредили более 1000 различных боеприпасов. Все работы проводятся в соответствии с установленными стандартами разминирования и строгим соблюдением требований безопасности.

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