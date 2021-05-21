21.05.2021 (11:05)

Инженеры миротворческого подразделения ЮВО отработают новые методы разминирования в Кабардино-Балкарии

Инженеры миротворческого подразделения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Кабардино-Балкарии приступили к отработке практических действий с применением новых методов разминирования.

В ходе тактико-специальных тренировок будет апробирован метод по проделыванию минных проходов на дороге, заминированной условными террористами, с применением тактических приемов из опыта ведения современных вооруженных конфликтов.

Военнослужащим предстоит установить и обезвредить более 70 учебных мин. Для усложнения задачи будет сымитирован огонь условного противника из городских построек.

Инженеры выполнят разведку местности и поиск взрывоопасных предметов на маршруте движения войск в защитных костюмах сапера ОВР-2 «Сокол» с применением миноискателей ИМП-С2, ИМП-3, МГ-1И, комбинированного миноискателя ППО-2И, неконтактного искателя ИНВУ-3М.

Справочно:

Миротворческое подразделение ЮВО сформировано в марте 2021 года. В его составе — более 50 военнослужащих, на оснащении которых порядка 20 единиц специальной техники, в том числе современная станция очистки воды СКО-10 «Гигиена», бронетранспортёры БТР-82А, тракторы ТО-25 и ТО-18, экскаваторы ЭОВ-25321, кран автомобильный военного назначения КС-45731М1.

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