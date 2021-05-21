21.05.2021 (10:45)

В Краснодарском крае пройдет всеармейский конкурс по полевой выучке среди подразделений войсковой ПВО

В Краснодарском крае на базе учебного центра войсковой противовоздушной обороны (ПВО) Сухопутных войск ВС РФ состоится торжественное открытие всеармейского конкурса по полевой выучке среди подразделений войсковой ПВО имени генерал-полковника Б.И. Духова.

В состязаниях примут участие более 100 военнослужащих в составе семи команд от военных округов, Воздушно-десантных войск, береговых войск Северного флота, а также от Военной академии войсковой ПВО Вооруженных Сил РФ имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского.

В ходе соревнований зенитчики выполнят боевые стрельбы из 7,62-мм пулемета ПКТ и переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» на бронетранспортерах БТР-80 и БТР-82А с места и в движении по мишеням, имитирующим вертолет, скоростные воздушные цели, летящие как навстречу, так и вдогон.

Также военнослужащие выявят лучшего в вождении бронетранспортеров по пересеченной местности морского побережья полигона Ейский с преодолением различных препятствий (брод, косогор, участок минно-взрывного заграждения и других) в условиях применения условным противником химического оружия.

Кроме того, после прохождения единой полосы препятствий специалистам войсковой ПВО предстоит поразить мишени, имитирующие пехоту условного противника, из автоматов АК-74, находящихся на удалении до 500 м.

Торжественное открытие соревнований состоится 23 мая в 16:00 на полигоне Ейский у села Воронцовка Краснодарского края. Вход для всех посетителей свободный. Пропуск гостей будет осуществляться с 15:00 при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации.

Соревнования пройдут в четыре этапа с 23 по 28 мая. Начало этапов конкурса ежедневно в 08:00.

Команда, продемонстрировавшая лучший результат, представит Вооруженные Силы РФ на международном конкурсе «Чистое небо» в начале августа на полигоне Корла в Китайской Народной Республике.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице