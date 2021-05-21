21.05.2021 (10:00)

В Карачаево-Черкесии горные мотострелки ЮВО подготовили более тысячи единиц техники к эксплуатации в условиях жаркого климата

В Карачаево-Черкесии военнослужащие горного мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) перевели на режим летней эксплуатации более тысячи единиц вооружения и военной техники (ВВТ).

К новому учебному периоду, который начнется 1 июня, была подготовлена вся военная техника и вооружение соединения, в том числе многоцелевые тягачи, бронетранспортеры БТР-82АМ, самоходные гаубицы «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Град», зенитные установки ЗУ-23-2.

В ходе работ использовались мобильные мастерские МТО-АТ, МТО-БТ, оснащенные более 20 видами специального оборудования для ремонта автомобильной и гусеничной техники. Их возможности позволяют провести практически все виды работ по техническому обслуживанию и ремонту армейской техники различного назначения, бронетанкового вооружения, причем как в оборудованных боксах, так и в полевых условиях.

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