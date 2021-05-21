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21.05.2021 (13:00)

В Абхазии военнослужащие ЮВО завершили подготовку техники к летнему периоду эксплуатации

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии завершили подготовку вооружения и военной техники (ВВТ) к эксплуатации в летнем периоде обучения.

Обслуживание ВВТ проводилось как в местах расположения военной базы, так и в полевых условиях на полигонах Цабал и Нагвалоу. Для этих целей в соединении было создано более 30 специализированных постов технического обслуживания.

Военнослужащие подготовили к эксплуатации около 50 единиц современных танков Т-72Б3. Также техническое обслуживание танков осуществляли и специалисты промышленных предприятий и специализированных бригад заводов-производителей. Кроме того, военнослужащие перевели на летний режим эксплуатации сотни единиц другой техники. В их числе бронетранспортеры БТР-82АМ, БТР-80 и самоходные гаубицы «Акация».

Ввиду особенностей климатических условий региона (значительное количество осадков, близость с морем) применялись специальные смазки, предотвращающие коррозию металла при высокой влажности.

По завершении сезонного обслуживания ВВТ с военнослужащими соединения проводятся занятия по изучению правил и требований безопасности при эксплуатации техники. Всего в работах было задействовано более 1 тыс. военнослужащих российской военной базы.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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