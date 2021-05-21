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21.05.2021 (09:30)

В Ростове-на-Дону на выставке Русского географического общества побывали более 2,5 тысяч военнослужащих Ростовского гарнизона

Более 2,5 тыс. военнослужащих Ростовского гарнизона Южного военного округа (ЮВО) побывали на выставке Русского географического общества, развернутой в окружном Доме офицеров в Ростове-на-Дону (Будённовский проспект, дом 34). Также в течение восьми дней, во время которых работала выставка, с экспонатами познакомились юнармейцы, школьники, студенты, гости города.

Экспозиция содержит образцы, привезённые из экспедиций; артефакты, документы архива РГО о вкладе представителей общества в изучение европейской части России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, полярных территорий и других регионов, а также материалы о выдающихся исследователях, собравших уникальные картографические, геологические и ботанические коллекции.

Особое место на выставке занимает мультимедийный павильон о бронекатере БК-31, а также поднятые специалистами Центра подводных исследований РГО со дна Финского залива артефакты времен Первой мировой и Великой Отечественной войн, имеющие статус «Объект археологического наследия».

Кроме того, в составе передвижной экспозиции представлен раздел «Хранившие семейное тепло», посвящённый жёнам советских полководцев и военачальников. В его основу легли ранее не экспонировавшиеся семейные фото, воспоминания.

В Ростове-на-Дону выставка продлится до 22 мая. На юге России экспозиция также будет представлена в Севастополе, Новороссийске, Владикавказе и Каспийске. Проект направлен на популяризацию природного, исторического и культурного наследия нашей страны.

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Метки:
Южный военный округ
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