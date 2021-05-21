21.05.2021 (09:15)

В Армавире состоялся чемпионат Южного военного округа по самбо

В Краснодарском крае в Армавире состоялся чемпионат Южного военного округа (ЮВО) по самбо среди команд соединений и воинских частей. Соревнования прошли на базе многофункционального спортивного центра единоборств города. В них приняли участие около 200 спортсменов из Ростовской области, республик Северного Кавказа и Закавказья, Крыма, Волгоградской и Астраханской областей.

Все участники – обладатели спортивных разрядов и званий не только по самбо, но и другим смешанным единоборствам: один заслуженный мастер спорта, пять мастеров спорта международного класса, 35 кандидатов в мастера спорта и 60 военнослужащих, имеющих спортивные разряды.

Сильнейшими в общекомандном зачете стали спортсмены из общевойскового объединения, дислоцированного на Северном Кавказе. По результатам соревнований сформирована сборная команда округа, которая представит ЮВО на чемпионате Вооруженных Сил России.

«Мы провели отборочный этап для формирования сборной команды по самбо Южного военного округа для участия в чемпионате Вооруженных Сил, которые пройдут в июле в Екатеринбурге. Важно отметить, что команда ЮВО уже на протяжении трех лет занимает лидирующее место в ВС РФ, поэтому мы наблюдаем сегодня напряженную борьбу и интересные поединки», – сказал главный организатор соревнований майор Андрей Семененко.

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