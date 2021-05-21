21.05.2021 (08:55)

Понтонные подразделения инженерных войск ЗВО совершат уникальный переход по речным путям

Понтонные подразделения Западного военного округа в рамках акции, посвященной 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, совершат переход по внутренним водным путям от места постоянной дислокации во Владимирской области города Муром до Волгограда.

Инженеры ЗВО начнут сплавляться 22 мая. В состав речной экспедиции в понтонном подразделении будут включены два парома: демонстрационный и жилой. На демонстрационном будет представлена экспозиция средств инженерного вооружения, жилой паром предназначен для проживания личного состава и перевозки материальных средств.

К 22 июня понтонные подразделения прибудут в назначенный район Волгоградского водохранилища, после чего совместно с понтонными подразделениями, прибывшими из Центрального и Южного военных округов, пройдут парадным строем вдоль историко-мемориального комплекса «Мамаев курган».

На протяжении всего перехода личный состав подразделений будет осуществлять остановки по пути следования в областных городах, где военнослужащие примут участие в патриотических мероприятиях и проведут экскурсии на демонстрационных паромах.

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