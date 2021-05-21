21.05.2021 (08:45)

Главные штурманы объединений ВКС проверили летную подготовку курсантов

Филиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» (ВУНЦ ВВС «ВВА») в г. Челябинске принял у себя летно-методический сбор с руководящим штурманским составом государственной авиации.

В Челябинске под руководством главного штурмана Военно-воздушных сил полковника Анатолия Миняйло собрались главные и старшие штурманы всех объединений и соединений Воздушно-космических сил. В сборе принимают участие руководители штурманской службы авиации Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны, Федеральной службы войск национальной гвардии и ДОСААФ России, а также представители авиационной промышленности. Вместе они обмениваются передовым опытом, который накопился за прошедшие два года. В прошлом году сборы были отменены из-за ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.

Самыми актуальными темами обсуждения на сборах стали современные авиационные средства поражения, проходящие испытания в государственном исследовательском центре, а также состояние и перспективы развития беспилотной авиации в Вооруженных силах России. Отдельная секция была посвящена модернизации учебного оборудования на самолетах Ту-134Ш, на которых проходят летную практику курсанты филиала. Зашла речь и о перспективах создания нового самолета для обучения штурманов.

«Челябинский филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» - единственное учебное заведение в России, которое готовит военных штурманов. Традиционно мы проводим сборы именно в Челябинске. При этом курсанты вуза получают уникальную возможность пообщаться с руководящим составом всей штурманской службы, спросить о специфике работы «на местах». И важно, что курсанты стремятся к этому, задают вопросы, у них есть интерес к своему будущему делу», - рассказал главный штурман ВВС полковник Анатолий Миняйло.

Участники сборов провели встречи с курсантами профильного факультета подготовки штурманов. А главный штурман Военно-воздушных сил полковник Анатолий Миняйло провел вечер вопросов и ответов с будущими офицерами боевого управления авиацией для того, чтобы они смогли задать интересующие вопросы и обсудить перспективы развития избранной военной профессии.

Главные штурманы проверили подготовку курсантов в воздухе, на борту учебных самолетов Ту-134Ш и Ан-26Ш. Вместе они прокладывали маршрут, выходили на цель и производили учебное бомбометание.

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