21.05.2021 (08:30)

Под Нижним Новгородом разведчики выполнили прыжки с парашютом

Более 300 военнослужащих из состава разведывательного подразделения гвардейской танковой армии Западного военного округа принимают участие в практическом этапе по воздушно-десантной и тактико-специальной подготовке.

В числе участников сбора порядка 80 молодых военнослужащих впервые выполнили прыжки с парашютом. Первый прыжок обучающиеся совершили с высоты 800 метров из вертолета Ми-8. Всего в рамках обучающего курса каждый военнослужащий должен выполнить не менее трех прыжков с парашютом.

Перед практическим выполнением прыжков с личным составом была проведена тщательная наземная подготовка. Первоначальные навыки десантирования отрабатывались под руководством опытных инструкторов. Военнослужащие изучили характеристики, устройство и порядок укладки парашютов, на специальных тренажерах отрабатывались все элементы прыжка.

В ходе практических тренировок, согласно программе воздушно-десантной подготовки, разведчикам предстоит получить навыки десантирования в полной боевой выкладке со штатным оружием, в том числе и в темное время суток.

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