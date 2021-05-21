21.05.2021 (07:15)

В Приморском крае прошла церемония торжественного подъёма флагов ВМФ на кораблях в честь 290-летия основания ТОФ

Сегодня на кораблях Тихоокеанского флота в Петропавловске-Камчатском и во Владивостоке, а также в других пунктах базирования сил, состоялась церемония подъёма Государственных, Военно-морских флагов и флагов расцвечивания в честь 290-летия основания ТОФ.

Торжественная церемония во Владивостоке прошла на Корабельной набережной, где расположен основной флотский причал. В ней приняли участие заместитель командующего ТОФ вице-адмирал Денис Березовский, Губернатор Приморского края Олег Кожемяко и исполняющий обязанности мэра Владивостока Константин Шестаков.

Заместитель командующего ТОФ поздравил личный состав с праздником и отметил, что юбилейный день в море встречают 30 боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота. Он отметил что флот активно пополняется новыми кораблями, расширяет возможности береговых войск и морской авиации, являясь гарантом мира и стабильности в регионе.

Выступая перед военными моряками Губернатор Приморского края Олег Кожемяко акцентировал внимание на том, что Тихоокеанский флот для жителей края – это символ героизма и мужества. «Мы по праву гордимся Вами, поскольку история практически каждой семьи Приморья, так или иначе, связана с флотом. Для нас история флота – это история края и города. От всей души поздравляю тихоокеанцев с юбилеем, желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов по службе», - отметил глава региона.

Церемония завершилась торжественным прохождением экипажей боевых кораблей Тихоокеанского флота и оркестра штаба ТОФ.

Сегодня же вице-адмирал Денис Березовский и Олег Кожемяко почтили память офицеров командного состава Тихоокеанского флота, погибших в 1981 году в авиакатастрофе под Ленинградом и возложили цветы к памятному знаку на территории военного городка соединения надводных кораблей Тихоокеанского флота.

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