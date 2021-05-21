21.05.2021 (08:00)

Лучшие летчики истребителей Су-30СМ ВВО из Забайкалья примут участие во всеармейском этапе конкурса воздушной выучки «Авиадартс»

Лучшие летчики истребительной авиачасти Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, примут участие во всеармейском этапе конкурса профессиональной воздушной выучки «Авиадартс» в рамках Армейских международных игр «АРМИ – 2021».

Состязания стартуют 21 мая текущего года на одном из аэродромов в Рязанской области. Свое мастерство летчики продемонстрируют, осуществив пилотирование на сверхзвуковых истребителях Су-30СМ. Помимо этого в конкурсе примут участие экипажи новейших истребителей Су-35, разведывательно-ударных вертолетов Ми-28 «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор», Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8.

Состязания будут проходить в три этапа. Первый представляет собой сдачу нормативов по физической подготовке — его будут выполнять как основные, так и резервные экипажи летчиков. На втором этапе они выполнят полет по заданному маршруту с ведением визуальной воздушной разведки. Во время третьего летчики «уничтожат» наземные цели пусками неуправляемых авиационных ракет и огнем из автоматических авиационных пушек. Участники соревнований будут выполнять по две попытки, наиболее удачная из которых пойдет в зачет конкурса.

Всеармейский этап конкурса продлится до 5 июня. Победители составят сборную команду для участия в международном этапе.

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